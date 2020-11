A Força de Produção, num comunicado hoje divulgado, refere que, devido à renovação do Estado de Emergência e às novas medidas impostas pelo Governo, os concertos de Luísa e Salvador Sobral, agendados para os dias 07, 08 e 09 de dezembro, no Teatro Maria Matos, passam para os dias 06 e 07 de janeiro, no Teatro Tivoli”.

Lembrando que a lotação do Tivoli “é superior à do Maria Matos”, a promotora garante que, “apesar de serem só duas datas”, haverá lugar “a todos os que já adquiriram bilhete, sobrando ainda alguns ingressos que serão colocados à venda para novas aquisições”.

“Os bilhetes previamente adquiridos para os dias 07, 08 e 09 de dezembro têm de ser trocados (nos locais onde foram adquiridos) para os dias 06 e 07 de janeiro. A troca deve ser efetuada a partir do momento em que os bilhetes estiverem disponíveis e até ao dia 16 de dezembro. Vamos proceder ao bloqueio de lugares na totalidade dos bilhetes vendidos para garantir lugar a todos os que já têm bilhete. Se optar por pedir o reembolso deverá fazê-lo também até ao dia 16 de dezembro”, esclarece.

Estes concertos de Lisboa fazem parte de uma série de cinco concertos “inéditos” de Luísa e Salvador Sobral, que inclui duas datas no Porto: 21 e 22 de dezembro, no Teatro Sá da Bandeira.