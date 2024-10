Rodeado pelos seus guarda-costas, o ator apareceu de surpresa posou para fotografias com os seus sósias, alguns deles vestidos de Willy Wonka e Paul Atreides — personagens que Chalamet interpretou em Wonka e nos filmes Dune, respetivamente.

Organizado pelo Youtuber Anthony Po, este é um de vários concursos de sósias anunciados em panfletos pela cidade de Nova Iorque, muitos dos quais feitos sem autorização das autoridades, prometendo 50 dólares ao vencedor.

Foi o caso do concurso tendo Chalamet com inspiração. De acordo com o The Guardian, minutos após o início do concurso — e antes sequer da chegada do ator — a polícia ordenou que o grande grupo se dispersasse do Washington Square Park e os organizadores foram multados em 500 dólares por um “concurso de máscaras não autorizado”.

Pelo menos um participante foi levado algemado, sendo que a polícia não informou a razão para tal detenção.

A atuação da polícia, contudo, não demoveu organizadores nem participantes, que foram para outro parque e foi aí que Chalamet interrompeu as festividades. Um vídeo gravado no local mostra o momento em que o ator chega, causando comoção.

Segundo o jornal britânico, a confusão foi tal que os fãs no local concentraram a sua atenção nos sósias, pensando que estavam frente a frente com o verdadeiro Chalamet.

Num palco improvisado, os concorrentes tiveram de entrar em personagem, tendo de mostrar proficiência em francês e explicar o que fariam para tornar o mundo um lugar melhor.