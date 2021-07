“Gaza, mon amour” é assinado pelos irmãos Tarzan e Arab Nasser, e foi rodado parcialmente no Algarve, com coprodução da portuguesa Ukbar Filmes.

O filme, que teve estreia em 2020 no festival de cinema de Veneza, inspira-se numa história verídica ocorrida em Gaza, em 2014, quando um pescador encontrou uma estátua de Apolo no mar.

Além da rodagem em Portugal, com a recriação dos portos de Gaza no Algarve, a coprodução portuguesa passou ainda pelo trabalho de som, caracterização e mistura.

“Gaza, mon amour” foi o candidato da Palestina a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O vencedor da competição internacional do festival, a mais importante do certame, foi o filme “La Nuit des Rois” (“A Noite dos Reis”), uma produção entre Senegal, Canadá e França, do realizador Philippe Lacôte, da Costa do Marfim.

A longa-metragem fala de um jovem, detido numa prisão africana, em plena floresta, governada pelos prisioneiros, que lhe impõem a prova máxima: contar uma história, até ao despontar do dia, para salvar a sua própria vida.

O filme “A Noite dos Reis” já foi apresentado nos festivais de Sundance, Chicago, Gotemburgo e Roterdão, e foi um dos candidatos à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, no ano passado.

Teve antestreia portuguesa há duas semanas, por iniciativa da distribuidora Alambique.

A 35.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Friburgo abriu no passado dia 16 e encerra no domingo, 25 de julho.