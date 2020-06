Além da entrada gratuita entre as 10:00 e as 19:00 de terça-feira, os visitantes terão, até domingo, um desconto de 10% na Loja da Casa, desconto que para os Amigos da Casa é de 25%.

Com a Casa da Arquitetura reabre também a exposição "Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras", com 40 projetos do arquiteto, que deveria terminar em setembro, mas que vai estender-se até 07 de março de 2021, compensando o tempo em que esteve fechada.

As visitas orientadas à exposição serão ainda retomadas, devendo a reserva ser feita por email.

"As atividades que não se realizaram durante este período serão reagendadas ainda durante o tempo de permanência da exposição, adotando sempre o plano de contingência", sublinha em comunicado.

Para assinalar a reabertura, o espaço vai ainda inaugurar as novas instalações do Serviço Educativo - Espaço Caleidoscópio, que foi alvo de uma remodelação.

Em publicação na sua página, a Casa da Arquitetura vincou que vai continuar a apostar no digital para chegar até mais públicos, transmitindo todos os eventos via 'streaming'.

Para além da lotação mais reduzida, os visitantes terão obrigatoriamente de desinfetar as mãos à entrada, usar máscara e cumprir o distanciamento físico.

Portugal contabiliza pelo menos 1.485 mortos associados à covid-19 em 34.885 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).