Cristina Ferreira, atual apresentadora do “Você na TV!” e uma das figuras mais conhecidas da televisão nacional, poderá estar de saída da TVI para firmar um contrato com a SIC. O anúncio oficial ainda não foi feito por nenhuma das partes, mas a Media Capital, empresa que detém o canal de Queluz de Baixo, confirmou ao SAPO24 que está em negociações com Cristina Ferreira para a não renovação do contrato da apresentadora que finda no dia 30 de novembro.

A juntar-se a estas informações, o ECO contactou a Media Capital, empresa detentora da TVI, que referiu que teria "outros projetos para a Cristina [Ferreira]" mas que ainda não teria chegado "a acordo com as condições que a Cristina quer".

A confirmar-se este movimento, será a primeira grande contratação de Daniel Oliveira para a SIC desde que se tornou o director-geral de entretenimento da Impresa, em junho deste ano.

Há 14 anos apresentar o programa "Você na TV!" de manhã na TVI junto de Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira iniciou-se em televisão com um estágio no programa "Regiões" na RTP, depois de se ter licenciado em Ciências da Comunicação. Seguiu-se um curso de Apresentação e um estágio no programa "Olá Portugal", em 2002, marcando o início da sua relação com a empresa de Queluz de Baixo. No seu currículo conta com programas como "Big Brother", "Diário da Manhã", "Dança Com as Estrelas" e "A Tua Cara Não Me é Estranha

Para além da carreira na televisão, Cristina Ferreira tornou-se uma empresária de sucesso, construindo uma marca com o seu nome. Para além da revista mensal "Cristina", a apresentadora detém ainda o blog "Daily Cristina", lançou linhas de roupa, de calçado, um perfume e dois livros: o livro de receitas "Deliciosa Cristina" e o livro de memórias "Sentir".