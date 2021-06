Parece algo que não combina muito bem, mas vai acontecer. Tanto que o calçado inusitado foi apresentado (online) num desfile da coleção da Balenciaga para a Primavera/Verão de 2022. A marca não revelou o preço embora esclareça que só vão existir duas cores disponíveis: preto e verde-folha.

O anúncio — e a imagem — da criação de umas crocs de salto alto levou a que muitos se pronunciassem nas redes sociais. A nova versão do famoso calçado de espuma assemelhasse bastante ao formato normal, mas com a surpreendente adição de um salto agulha. Segundo a CNN, as opiniões dividem-se.

Alguns não gostaram e foram contra o design do sapato, outros consideraram que a ideia além de ser criativa adequa-se às exigências de um mercado pós-pandémico — que prioriza conforto mas sem descurar a elegância.

Esta não é, contudo, a primeira vez que a Crocs e Balenciaga unem esforços para a criação de novas tendências. A sua primeira parceria data de 2017 e deu originem a um modelo que custava 850 dólares.