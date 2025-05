Segundo a BBC, Jeffrey Wood declarou-se culpado de ter roubado a impressão original do hotel Château Laurier, em Ottawa, entre o Natal de 2021 e o início de janeiro de 2022. Além disso, também admitiu ter cometido uma falsificação.

A polícia de Otava disse que a fotografia foi encontrada no ano passado em Génova, Itália, na posse de um comprador privado, que não sabia que esta tinha sido roubada.

No hotel, só em agosto de 2022 é que um funcionário se apercebeu de que a fotografia original tinha sido substituída por uma falsa.

De acordo com os meios de comunicação canadianos, Wood disse que tinha tirado a fotografia para arranjar dinheiro para o seu irmão, que sofria de problemas de saúde mental.

A foto do primeiro-ministro britânico em tempo de guerra, tirada por Yousuf Karsh em 1941, aparece na nota de 5£ do Reino Unido. A imagem retrata um Churchill carrancudo, pouco depois de ter proferido um discurso no parlamento canadiano.