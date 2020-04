Em destaque hoje:

Termina hoje o ciclo de conversas "O País que se Segue" promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos - portanto se ainda não viu, é a oportunidade de assistir a uma boa conversa (e se já viu, sabe ao que vai).

O ciclo fecha com a conversa sobre "A Humanidade que se segue" e o convidado é o cardeal José Tolentino Mendonça.

Tem lugar às 19h00 e acontece aqui: https://www.ffms.pt/conferencias/ciclo/4431/o-pais-que-se-segue

Às terças-feiras, as Manhãs da Comercial juntam-se à noite para mini-concertos em direto no Facebook da Comercial e no Facebook do Continente. Chama-se Online in the Night e tem duração de cerca de uma hora com as músicas do Vasco Palmeirim e as vozes do Pedro Ribeiro, da Vera Fernandes, de Elsa Teixeira e do Nuno Markl

O Online in the Night acontece todas as terças-feiras, às 21h, na página de Facebook da Rádio Comercial e na página de Facebook do Continente.

Outras sugestões para hoje:

Aprender

The Pioneers by Portuguese Women in Tech

Hora: 19:00 - 20:00

Onde acontece: https://www.eventbrite.sg/e/the-pioneers-by-portuguese-women-in-tech-tickets-100566278446

Notas: Aprender a programar? Sim, é a ideia do evento de hoje que está integrado num conjunto de sessões promovidas pela Startup Portugal e pela Le Wagon.

___________________________________________________________________________

Cozinhar

Live with Massimo Bottura

Hora: 19:30 - 20:00

Onde acontece: https://www.instagram.com/massimobottura/

Notas: Para quem não sabe quem é Massimo Bottura, fica a nota: é o dono e o chef do Osteria Francescana, um restaurante de três estrelas Michelin com sede em Modena, Itália.

Para quem quiser espreitar o que são estas sessões online, aqui fica a de ontem onde explicou como podemos usar as laranjas a nossa favor: https://www.instagram.com/p/B_c2KsPpl_V/

___________________________________________________________________________

Teatro

Teatro em Casa: Amor e Informação

Hora: 21:00 Onde: http://www.teatroaberto.com/teatro-em-casa/

___________________________________________________________________________

Cinema

Exibição do filme "A Cativa" de Chantal Akerman, com Liliane Rovère, Olivia Bonamy e Stanislas Merhar

Hora: Disponível das 12:00 de dia 28 às 12:00 de dia 30 de abril

Onde acontece: http://medeiafilmes.com/filmes/ver/filme/veneno/

Notas: A Medeia Filmes disponibiliza três filmes por semana – às terças, quintas e sábados. É a“Quarentena Cinéfila” que consiste na exibição ‘online’, regular e gratuita de vários filmes.

___________________________________________________________________________

Música

Concerto do The Lőrinc Barabás Quartet

Hora: 19H00

Onde acontece: : https://www.facebook.com/gulbenkianmusica/

Notas: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha na página de Facebook Gulbenkian Música um concerto por dia, todas as noites.

O The Lőrinc Barabás Quartet é formado por Lőrinc Barabás (trompete); Zoltán Cséry (piano e teclados); Attila Herr (baixo elétrico) e Zsolt Nagy (bateria). O espetáculo conta ainda com a participação de Takuya Kuroda (trompete).

___________________________________________________________________________

As Dez no Largo

Hora: 22:00 - 22:15

Onde acontece: https://www.instagram.com/asdeznolargo/

Notas: É caso para dizer que esta vizinhança não voltará a ser a mesma com ou sem quarentena. A música invade todas as noites o Largo Curso Silva Monteiro, no Porto. Às dez no largo nasceu assim e tem sido uma delícia de assistir no Instagram.

Ontem, por exemplo, foi assim: https://www.instagram.com/p/B_f75UqH26a/