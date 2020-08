Encerramento da 6.ª edição do Festival Verão Clássico

A academia conta com a participação de 200 jovens músicos, metade dos quais portugueses e, os restantes, oriundos de 30 países, além dos 15 mestres, músicos profissionais e pedagogos, que vão orientar as

21:00 – Teatro Thalia, Lisboa.

Concerto de Afonso Cabral

21:00 - Teatro Maria Matos, Lisboa.

Em Casa d'Amália

O Fado, visto e cantado, pela Lusofonia com Fafá de Belém, Waldemar Bastos, Dany Silva, André Dias e Bernardo Viana. Fafá de Belém e Waldemar Bastos contam-nos os seus encontros com Amália Rodrigues numa tertúlia onde partilham também o seu talento.

Às 23:33 na RTP1.

Agosto na Esplanada

O Anjos70 abre à comunidade para dar palco a artistas aos quais não chegaríamos normalmente e democratizar a programação durante uma altura conturbada para artistas e espaços artísticos.

A partir das 17:00, no Regueirão dos Anjos, 70, em Lisboa. Até 29 de agosto.

Concerto CLUTCH

Uma das maiores bandas de “culto” do séc. XXI protagoniza uma há muito desejada estreia em Portugal.

Concerto no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, às 20:00.

Exposição Earthkeeping/ Earthshaking

Uma exposição com arte, feminismo e ecologia, na Galeria Quadrum, em Lisboa. A mostra parte da revista Heresies: a feminist publication on art and politics, emblemática revista norte-americana que em finais dos anos 70, início de 80 do século passado, teve particular relevância durante a segunda vaga do movimento feminista.