Sabem, mesmo que se tenham momentaneamente esquecido. Sabem, porque os Offspring, mesmo com várias décadas em cima do corpo, ainda têm a mesma voz e a mesma energia de antigamente, mesmo que as pausas entre canções tenham matado um pouco o espírito da coisa. Bastou-lhes entoar 'Original Prankster' e 'Staring at the Sun', qual sequência vencedora, antes de se atirarem a uma versão de 'Whole Lotta Rosie', dos AC/DC, e antes de atirarem bolas insufláveis para o meio da plateia em 'Why Don't You Get a Job?'.

A dada altura, Noodles pergunta como se diz sexy em português – e leva com essa mesma palavra. «É universal!». Sim, é. Assim como a festa. Assim como a nostalgia. Assim como a felicidade. Para o encore estavam reservadas 'You're Gonna Go Far, Kid' e 'Self Esteem', e não houve ninguém que não houvesse saído com um sorriso nos lábios, talvez praguejando apenas contra o facto de ter sido um espetáculo tão curto (mas as canções também o são: punk rock, afinal de contas). Os reencontros são bonitos. Os amigos também.

Mas a festa não foi grande só por isso; foi-o, também, porque destoou do ambiente geral que se viveu ao longo do dia, onde o charme e negrume góticos dominaram. Aqui e ali era possível observar vários indefetíveis dessa mesma cultura, a maioria armada com t-shirts do nome mais sonante dentro desse género que, hoje, atuou em Vilar de Mouros: os Sisters of Mercy, que há anos que vivem da trilogia (fenomenal) de discos que editaram em finais da década de 80: “First and Last and Always”, “Floodland” e “Vision Thing”.

A banda de Andrew Eldritch (que não se deixou fotografar) sofreu, no entanto, para se fazer ouvir – ou então foi propositado, uma tentativa de manter na sombra aquilo que nasceu na sombra. Ao contrário do que se havia testemunhado com os concertos anteriores, o som de palco estava escandalosamente baixo, obrigando a esforços redobrados para perceber o vocalista por entre clássicos como 'No Time To Cry', 'Marian' ou 'Dominion/Mother Russia'. Houve quem desistisse e aproveitasse para marcar lugar numa das muitas filas que povoavam a zona de restauração, chegando mais tarde a tempo de escutar o épico 'This Corrosion' como ele merece ser escutado: alto. Bem alto.

Pouco antes, os Nitzer Ebb levavam o gótico a um outro patamar: o da eletrónica, agressiva, industrial. Começando com ruído e graves distorcidos, os igualmente britânicos não conseguiram, no entanto, vender o seu peixe a quem não se assumia já pescetariano. Douglas McCarthy, impecavelmente vestido de preto como tantos outros ali presentes, foi dançando e gritando o mais que pôde, mas as palavras de ordem (como em 'Blood Money' ou 'Join in the Chant') e a batida quase techno afastaram mais pessoas que aquelas que conquistaram. O tema fabuloso que é 'Murderous', no final, também não conseguiu puxar, sedutora e fetichisticamente, pelas ancas do público. Foi pena. Mereciam muito melhor.

Sobre o merecer, os Clan of Xymox mereciam se calhar um outro horário; um final de tarde não é o melhor período para apreciar devidamente (algumas das) canções melodramáticas que ajudaram a editora 4AD a criar fama nos anos 80. A banda, que se disse «honrada» por estar presente no festival e que se assumiu como «uma banda pequena» (uma falsa humildade: é sabido o quanto valem discos como “Twist of Shadows”), foi mostrando temas novos (como 'Your Kiss') e antigos (como 'Louise'), ao mesmo tempo que garantia não ser «uma banda gótica» e sim «uma banda pop/rock». Claro que sim, claro que sim.

Fora do espectro gótico, os House of Love regressaram a Portugal para mostrar uma pop harmoniosa e melódica, completa com alguma distorção, como em 'Christine', sucesso alternativo do início dos anos 90. O ruído, aliado ao groove, fez despertar corações – e alguns fãs mais acérrimos puderam ser vistos junto às grades, à espera que a banda acedesse a discos pedidos ou se permitisse dar autógrafos em discos. A suavidade de 'Plastic' dá lugar a 'Fisherman's Tale', 'I Don't Know Why I Love You' e à magnífica 'Love in a Car', antes da despedida do palco de uma banda que tem, urgentemente, de regressar em nome próprio.

Nome – e grande – é o dos Skunk Anansie, que foram uma espécie de corpo alienígena na medida em que não os poderemos colar a quaisquer subculturas musicais, sejam góticos, punks ou indies da velha guarda. “Alienígena” é, também, a figura da vocalista Skin; não pelo físico, mas pelo facto de nos parecer humanamente impossível alguém ainda possuir aquela voz maior que o mundo e aquela energia inesgotável quando se passam já 25 anos desde o início da sua carreira.

Sem disco novo para apresentar (houve um single novo, 'What You Do For Love', apesar de tudo), os Skunk Anansie viram-se obrigados a recorrer ao seu arsenal de êxitos antigos. Não que o público de Vilar de Mouros quisesse outra coisa... Tal como Skin não quis mais que surpreendê-lo e abraçá-lo, descendo por várias vezes do palco para cantar junto à grade metálica que o separa da audiência, por entre a qual chegou a passear-se, como uma Rainha de Sabá ou um Cristo negro, após a mandar sentar-se e calar-se.

O público respeitou-a, porque não há como não respeitar alguém que parece dar tudo de si a cada um dos temas que vai discorrendo. De 'Weak' a 'My Ugly Boy', passando por 'Secretly' e 'Hedonism', duas canções essenciais para perceber a que soava a rádio no final dos anos 90, não existiu um momento que fosse em que se pensasse que a pilha iria acabar. E Skin ainda arranjou espaço, no meio da conquista, para lançar um apelo: cuidemos dos imigrantes e dos que são “diferentes”. «Vamos triunfar sobre os fascistas!», exclamou.

O EDP Vilar de Mouros termina este sábado com concertos de Prophets of Rage, Linda Martini e Gogol Bordello, entre outros. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, pelo preço de 35 euros.