O North Music Festival, que se realiza entre 22 e 23 de maio na Alfândega do Porto, anunciou os norte-americanos Deftones como segundo nome do cartaz que já inclui The Script.

A banda de Chino Moreno vai tocar no primeiro dia do evento, três anos depois de ter estado em Portugal pela última vez, no festival SBSR, em Lisboa. A organização do North Music Festival recorda que a banda tem novo disco a ser editado este ano, o nono da discografia, que se seguirá a "Gore", de 2016. Os bilhetes, com um custo de 75 euros para dois dias e 50 para um único dia, começam hoje a ser vendidos.