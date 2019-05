Depois de 10 anos afastado dos palcos, Bruno Nogueira voltou em 2018 ao stand-up com o solo "Depois do Medo". Agora, após uma série de espetáculos esgotados pelo país fora, anuncia uma nova data para 2020, no dia 14 de fevereiro, na Altice Arena, a maior sala do país.

A premissa para o anúncio inédito no panorama do humor nacional foi lançada ontem, terça-feira, nas redes sociais do comediante. "Quarta feira irei anunciar uma coisa que me mete uma dose considerável de medo, ao mesmo tempo que me deixa a estourar de alegria. Conto convosco", escreveu.

Como prometido, hoje nas redes sociais, chegou a novidade sob a forma de um cartaz:

"“Depois do medo” marca o regresso de Bruno Nogueira ao stand up e, juntamente com isso, o regresso à escrita de sinopses na terceira pessoa do singular. Neste seu novo espectáculo, Bruno Nogueira aborda questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre, podendo concluir-se à partida que o mundo, tal como o conhecem, vai ficar exactamente igual. Mas o Bruno, tal como o conhecem, vai ficar muito mais aliviado de ter semeado os problemas dele na vossa cabeça.", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

O solo estreou a 29 de novembro e desde então passou por vinte e oito localidades num total de trinta e duas apresentações completamente esgotadas. Em setembro o espectáculo regressa à estrada e está em cena em Lisboa de 9 a 13 de Outubro - com cinco apresentações no Teatro Nacional Dona Maria II que esgotaram em menos de 24 horas.

Antes de se apresentar o solo na Altice Arena, Bruno Nogueira pisará o palco do teatro D. Maria II na peça "A matança ritual de Gorge Mastromas", uma encenação de Tiago Guedes, com estreia marcada para 25 de maio.

Os bilhetes já estão à venda. Os preços variam entre os 22 e os 35 euros