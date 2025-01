Em nota de imprensa, o Ministério da Cultura revelou hoje que a 1 de janeiro entrou em vigor uma medida que fixa “uma percentagem de desconto de 50% nos espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II, do Teatro Nacional São João, do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado/Teatro Camões”.

No entanto, numa simulação de compra de bilhetes feita hoje pela agência Lusa, verifica-se que o desconto de 50% para menores de 25 anos ainda não está operacional em todos os teatros nacionais.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério da Cultura esclareceu, por escrito, que “as tabelas de preços ainda não estão todas homologadas”, referindo que “a única homologada” é a do Teatro Nacional de São João.

No entanto, como a Lusa verificou, o desconto não está a ser aplicado em todas as sessões de espetáculos cujos bilhetes já estão à venda.

A título de exemplo, uma das sessões de “Fado Alexandrino”, de Nuno Cardoso, agendadas para a próxima semana, tem bilhetes a 11,20 euros na plateia, com o valor a descer para 8 euros e não para metade (5,6 euros) para crianças e jovens até aos 25 anos.

De acordo com a tutela, “pode haver uma questão de atualização na bilhética, mas deverá ser momentâneo”. “As restantes bilhéticas estarão atualizadas brevemente”, acrescentou.

O desconto de 50% no preço dos bilhetes dos teatros nacionais, para os jovens até aos 25 anos, tinha sido aprovado e anunciado pelo Governo em outubro passado, no âmbito de um pacote de 25 medidas intitulado “Acesso/Democratizar a Cultura”, em áreas da formação e criação cultural e artística ou preservação e valorização do património.

Esta medida nos teatros nacionais “pretende estimular e facilitar o acesso às programações e aos bens culturais do Estado”, afirma hoje o gabinete de imprensa da ministra Dalila Rodrigues.

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) e o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), ambos em Lisboa, estão encerrados para obras de renovação e têm os espetáculos agendados para outras salas no país.

Outro exemplo: a compra de bilhetes para o espetáculo “A farsa de Inês Pereira”, de Pedro Penim (TNDMII), para 13 de fevereiro no Teatro Variedades, em Lisboa, só permite um desconto de 20% para menores de 25 anos, de acordo com informação disponibilizada na bilheteira ‘online’ deste teatro, na plataforma Blueticket.

Na BilheteiraOnline (BOL), os bilhetes para o concerto teatral “Quis saber quem sou”, também de Pedro Penim, a 25 e 26 de abril no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, têm um preço geral de 20 euros para a segunda plateia, passando para 16 euros para jovens até aos 25 anos.

Em fevereiro, este mesmo espetáculo está abrangido pelo desconto de 50% nas apresentações na sala Ponto C (Penafiel), com o bilhete normal a custar 12 euros, ficando a metade para “crianças e estudantes”, e no Teatro das Figuras (Faro), com bilhetes a 10 euros para o público em geral e cinco euros “para menores de 30”.

No Teatro Camões, em Lisboa, o espetáculo de dança “Coppélia ou a rapariga dos olhos de Esmalte”, previsto para abril, tem bilhetes à venda na plateia com um preço geral de 30 euros, descendo para 22,5 euros para menores de 25 anos, quando o valor deveria ser 15 euros.

O Teatro Nacional de São Carlos apresenta o concerto “Requiem da Guerra”, de Benjamin Britten, a 18 de janeiro no Teatro Camões, também na capital, e está a efetuar o desconto de 50% para pessoas com menos de 25 anos.