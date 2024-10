O Nobel da Literatura foi atribuído à autora sul-coreana Han Kang "pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

"Han Kang nasceu em 1970 na cidade sul-coreana de Gwangju e, aos nove anos de idade, mudou-se com a família para Seul. O seu pai é um romancista de renome. A par da escrita, dedicou-se também à arte e à música, o que se reflete em toda a sua produção literária", é referido na biografia apresentada pela Academia Sueca.

A escritora iniciou a sua carreira em 1993 com a publicação de uma série de poemas na revista "Literatura e Sociedade". A sua estreia na prosa deu-se em 1995 com a coletânea de contos "Amor de Yeosu", seguida pouco depois por várias outras obras em prosa, tanto romances como contos.

De acordo com a academia, "a grande revelação internacional de Han Kang deu-se com o romance 'A Vegetariana'", um livro escrito em três partes que "retrata as consequências violentas que se seguem quando a sua protagonista Yeong-hye se recusa a submeter-se às normas de ingestão de alimentos". Este livro está traduzido em português.

Outras obras da autora estão também traduzidas no mercado nacional, editadas pela D. Quixote, como é o caso de "O Livro Branco", "Atos Humanos" e "Lições de Grego".

Em 2023, o escolhido pela academia foi o norueguês Jon Fosse, precisamente o mesmo que liderou até ao fim a lista das apostas, juntamente com Can Xue.

Na lista divulgada pela casa britânica de apostas Ladbrokes na terça-feira, encontravam-se dois lusófonos, em posições distantes do cimo: o moçambicano Mia Couto, com probabilidades de 28/1, e o português António Lobo Antunes, com 33/1.

Já a lista da sueca Betsson era encabeçada também por Murnane e Xue, com o anglo-americano Salman Rushdie na terceira posição, e a empresa a lembrar que nos últimos dois anos os escolhidos estavam entre as três primeiras escolhas da sua lista.

O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.