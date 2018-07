A digressão que o músico brasileiro Caetano Veloso tem feito nos últimos meses com os filhos Tom, Zeca e Moreno chega esta semana a Portugal, com o primeiro concerto a decorrer hoje no Coliseu do Porto.

Depois desta data, os músicos fecham a digressão europeia com dois concertos no coliseu de Lisboa, na quarta e na quinta-feira. O espetáculo chama-se “Ofertório” e reúne canções de Caetano Veloso e de cada um dos três filhos músicos do autor baiano. Além da celebração em palco, “Ofertório” já foi editado em álbum em em DVD ao vivo. “Há muito tempo tenho vontade de fazer música junto a meus filhos publicamente. Desde a infância de cada um deles gosto de ficar perto. Cada um é um. (…) Indo por caminhos diferentes, todos se aproximaram da música a partir de um momento da vida”, afirmou Caetano Veloso quando foi anunciada a digressão. Do alinhamento de “Ofertório” fazem parte sobretudo temas de Caetano Veloso, como “Alegria, Alegria”, “Oração ao tempo” e “Força estranha”, mas também há “Clarão”, de Tom Veloso ou “Um passo à frente”, de Moreno Veloso.