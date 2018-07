Os artistas são destaques no cartaz da edição deste ano das festas de Avis, no distrito de Portalegre, marcadas para o próximo fim de semana, divulgou hoje o município.

O certame, que junta uma mostra regional de artesanato, cultura, turismo e lazer e uma feira franca, decorre no parque de feiras e exposições da histórica vila do Alto Alentejo, com o rapper Dillaz e o grupo Wet Bed Gang a atuarem no dia de abertura, na sexta-feira, secundados pelos projetos de música eletrónica Ninja Kore e Putzgrilla.

No sábado, sobem ao palco os D.A.M.A. e os DJ's Kura e Kratus. Já no encerramento, no domingo, atua Raquel Tavares.

Para a autarquia, o certame constitui "o maior evento do concelho e um dos mais emblemáticos do norte alentejano".

Com um programa dominado pela música, a festa inclui ainda tasquinhas e a promoção dos produtos locais.

A feira, segundo o município, aposta também na envolvente económica e na valorização das potencialidades naturais, turísticas e culturais da zona.

Promovida pela Câmara Municipal de Avis, a feira conta com o apoio das juntas e uniões de freguesia, associações e coletividades do concelho.