O maior cartaz Disney disponível em streaming chegou hoje ao território nacional — o que significa mais de 600 filmes, mais de 100 séries e inúmeros conteúdos originais e exclusivos Disney+. Por outras palavras, é a mais alta bitola da Casa do Rato Mickey reunida num só local e à espreita de conquistar o sucesso junto dos portugueses. É uma biblioteca vasta, extensa e que mistura conteúdo clássico com o contemporâneo. E que vem para concorrer com as plataformas já existentes à boleia de muita nostalgia.

Quem quiser assistir à imensa biblioteca de filmes e séries do mundo Disney em Portugal já o pode fazer, uma vez que a plataforma de streaming da Disney+ já se encontra disponível para quem queira subscrever o serviço. Muito se tem escrito sobre ela no último ano, especialmente tendo em conta de que se estreou no mercado em novembro de 2019, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. E, hoje, por 6,99€ por mês ou 69,99€ pela subscrição anual, chega ao nosso país.

Lá fora, foram necessárias apenas 24 horas para começar a quebrar recordes. Ou seja, plataforma demorou apenas um dia para atingir a marca de 10 milhões de utilizadores — basicamente um Portugal inteiro a carregar no botão de subscrição. Volvido quase um ano, a cifra está nos 60,5 milhões de assinantes pagantes, de acordo com o Tech Crunch, que cita o CEO da The Walt Disney Company, Bob Chapek. (No entanto, convém salientar que nos Estados Unidos há uma oferta em curso da Disney que junta mais duas plataformas de streaming — Hulu e ESPN+ — por 12.99 dólares/mês, 6 dólares mais barato do que assinar as três separadamente.)

O que posso ver na Disney+ Portugal? Praticamente todo o conteúdo que envolvam as marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, bem como conteúdo original e exclusivo da plataforma. E também “Black Is King”, de Beyoncé, longa-metragem composta por vídeos de canções do seu álbum "The Gift". Em quantos dispositivos diferentes vai ser possível ver a Disney+? O conteúdo da plataforma pode ser visto no máximo em quatro ecrãs de forma simultânea e haverá a possibilidade de criar sete perfis de utilizador diferentes. Vou ter de pagar a mais para ver o filme Mulan? Não. Mulan (2020) ficará disponível na plataforma como parte integrante da oferta para todos os subscritores, em 4 de dezembro. Onde posso ver a Disney+? Web Browsers via streaming

Dispositivos móveis: telemóveis e tablets (descarregando a aplicação)

Smart TVs: aparelhos Android TV, LG WebOS e Samsung Tizen (descarregando a aplicação)

Amazon FireTV, Apple AirPlay e Apple TV (4ª Geração ou posterior)

Consolas: Sony PlayStation 4 e Xbox One Há período de teste? Não haverá período experimental. Qual é preço em Portugal? Vai ser de 6,99€/mês ou 69,99€/ano. Ao contrário do que acontece na Netflix, não existem outras modalidades de serviços.

No fundo, se há algo que se pode tirar destes meses, parece ser de que a nostalgia não se esgota, os super-heróis vieram para ficar e o mundo da Guerra das Estrelas continua a apaixonar desenfreadamente os fãs mais aguerridos de todo um universo intergaláctico. Se o mesmo sucesso se vai repetir na Europa ou por cá, numa altura em que este tipo de serviço se desdobra e começa a obrigar a ter que fazer escolhas, só o futuro o dirá. Mas dificilmente se pode considerar que seja um mau prelúdio para a Disney.

Um dos pontos fortes a jogar a favor da plataforma para além da dimensão que o próprio nome acarreta, é que o catálogo disponível não se cinge meramente ao mundo criado pelo senhor Walt e que empresta apelido a um dos nomes mais reconhecidos do mundo. É que além do espólio da Casa do Rato Mickey, se há conteúdo que envolve as marcas Pixar, Marvel, National Geographic e Lucasfilm, esse vai estar igualmente disponível.

O porta-estandarte do serviço tem de ser The Mandalorian, a primeira série live-action do universo Star Wars. Se a primeira temporada foi acarinhada pelos prémios Emmy, deu um (Baby) herói à Internet e já se encontra disponível na plataforma, a segunda está a caminho. E nem vai ser preciso esperar muito. A confirmação foi dada pela própria Disney no início deste mês: 30 de outubro.