Durante a sua carreira o artista já teve oportunidade de dividir palcos com artistas como Tiesto, Diego Miranda, AfroJack, Diplo, Caiiro, Djeff, Kura, Kshmr, Alok e muitos mais. No entanto, é difícil ignorar o sucesso de verão do próprio, a música "Energy" com Fatman Scoop.

Em 2022 Mandas mudou-se para Lisboa onde continuou a atuar e a construir o seu nome tendo já uma base de fãs em toda a África e Europa.

No próximo 17 de agosto, pelas 22h00, haverá um evento especial onde o artista irá apresentar os seus novos e antigos singles, segundo um comunicado enviado às redações. Haverá ainda tempo para uma apresentação ao vivo de cantores que já colaboraram com Mandas e a sua música no passado.

Esta será a primeira edição do evento a que chamou “Hype it up” ao vivo, no B.Leza Clube, em Lisboa. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui com o valor de 10 euros.