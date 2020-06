Dia Europeu da Música

O que é: O Dia Europeu da Música é celebrado pelas Cidades Criativas da UNESCO com a tradicional Festa da Música, desta vez em formato online devido à pandemia da covid-19. Amarante é uma das 23 cidades que mostram, nas diferentes plataformas digitais, as suas propostas artísticas.

Quando e Onde:

Às 11:00, dá-se o início da maratona musical na página de Facebook Cities of Music da UNESCO.

Pelas 20:16, ocorre a apresentação de “The Secret Sounds From A Valley”, um programa composto por sete projetos musicais, em jeito de manifestação artística, que dá a conhecer as sonoridades e culturas da cidade, a partir da esplanada do Bar Tílias, com o Mosteiro de São Gonçalo de cenário. As performances vão ser transmitidas nas páginas de Facebook, Instagram e Youtube do município de Amarante.

Concerto ao vivo e online de Carolina Deslandes

O que é: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em livestream. O espetáculo de Carolina Deslandes marca a antestreia da Cliveon.

Quando: Às 21:30

Onde: No Espaço Theatro, no Cacém, Sintra e através da Cliveon

Orquestra Filarmónica Portuguesa comemora 250.º aniversário do nascimento de Beethoven

O que é: Na comemoração da data, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, apresenta duas das mais emblemáticas obras deste grande compositor: a 5ª Sinfonia e o 5º Concerto para piano. o concerto conta com a participação do pianista João Bettencourt da Câmara.

Quando: Às 20:00

Onde: Na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa.

Início do Criajazz - Festival Novo Jazz

O que é: O festival é promovido pelo O NARIZ – Teatro de Grupo e decorre aos domingos. No programa de hoje está um concerto pelo Paulo Santo Quinteto, inserido no programa de divulgação "Leiria Cidade Criativa da Música da UNESCO"

Quando: Às 19:00

Onde: No Centro Cívico, Praça Eça de Queirós, Leiria

Gigs em Casa - Concerto de Moullinex e Xinobi e DJ Set de Da Chick

O que é: A Gigs em Casa trata-se da primeira plataforma portuguesa exclusivamente dedicada a concertos online. A plataforma transmite concertos live, produzidos sob todas condições de segurança e higiene e com realização de luz, som e vídeo profissional.

Hoje é transmitido em direto, a partir do Level Eight Rooftop, um Back 2 Back de Moullinex e Xinobi e um DJ Set de Da Chick.

Quando: Às 17:00

Onde: No website da Gigs em Casa

Início do Festival das Janelas Abertas

O que é: O festival de música online promovido pela Associação António Fragoso apresenta cerca de 12 concertos que são transmitidos em streaming na página da Associação. Até 2021 é apresentado um concerto por mês, sempre no dia 21, às 21:00.

A iniciativa surge após a Associação ter sido obrigada a adiar para 2021 o concerto “Janelas Abertas” devido à epidemia e às novas regras da Direção-Geral da Saúde. Assim, no fim-de-semana que assinala o aniversário do nascimento do compositor António Fragoso, a festa este ano passou a ser online. Hoje, há concerto de música de câmara pelo Trio Novo

Quando: Às 21:00

Onde: No website da iniciativa.

Concerto "Tribute to Nat King Cole"

O que é: Concerto Jazz com George Esteves.

Quando: Às 21:30

Onde: No Cascais Jazz Club.

Termina mostra online de cinema argentino no São Jorge

O que é: O Cinema São Jorge e a VAIVEM adiaram para janeiro a 6.ª edição do AR – Festival de Cinema Argentino. Mas para acompanhar este regresso às salas, revisitaram online, exclusivamente para Portugal, alguns filmes exibidos nas últimas edições no Cinema São Jorge, em Lisboa.

Hoje há exibição de "La Película Infinita", de Leandro Listorti.

Quando: Das 16:00 às 23:30.

Onde: No website do Cinema São Jorge.

Teatro Luís de Camões apresenta "Apanhar o sol - 43 invenções para o segundo dia de verão"

O que é: Com curadoria da atriz Teresa Coutinho, O LU.Ca apresenta um projeto pensado especificamente para o palco online e para os tempos que se vivem atualmente. Criadores, atores, bailarinos, cineastas, músicos, artistas plásticos, desenhadores de luz, autores, figurinistas e cenógrafos aceitaram o desafio de criar uma proposta artística para crianças, num momento em que também elas viram as suas vidas mudar.

Sara Tavares, Lula Pena, Bruno Huca, André Tecedeiro, João Villas-Boas, Lander Patrick e Cláudia R. Sampaio são alguns dos artistas que aceitaram o desafio de "apanhar o sol".

Quando: O resultado deste desafio pode ser visto ao longo de todo o dia.

Onde: No Facebook