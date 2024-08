A DHL Express anunciou o sucesso no transporte de Chocolat, uma chimpanzé fêmea e órfã do comércio ilegal de carne de caça na República do Congo, para o Monkey World, um Centro de Resgate de Primatas, em Dorset, no Reino Unido.

A empresa de transporte de mercadorias proporcionou ao animal um serviço VIP, transportando-a numa caixa personalizada, apoiada por uma equipa de tratadores especializados, engenheiros de aeronaves, manuseadores de carga, pessoal de segurança e pilotos.

A jornada da Chocolat foi cuidadosamente delineada para minimizar o tempo de viagem, que começou no Quénia, no Aeroporto de Nairobi, a 15 de agosto, e terminou no Aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, a 16 de agosto, com o apoio da DHL Express.

Cain Moodie, EVP de Operações de Rede da DHL Express na Europa, disse: “Foi uma honra ajudar a Chocolat, a chimpanzé, a mudar-se para a sua nova casa no Monkey World. A logística do seu transporte foi um desafio, mas a nossa equipa de especialistas, em colaboração com o Monkey World e os seus cuidadores no Quénia, implementou todas as medidas possíveis para garantir que a sua viagem fosse segura e confortável".

"É um verdadeiro privilégio para todos na DHL quando podemos utilizar as nossas competências e rede para contribuir para projetos como este”, contou.

Após 20 anos no Quénia, Chocolat foi transferida para o Monkey World, que oferece cuidados especializados a primatas resgatados. A chimpazé, que foi resgatada ainda bebé, após a sua família ser capturada, ficou com a mão e o pé direito paralisados devido a ferimentos graves.

No Monkey World, o seu novo lar foi adaptado com plataformas mais baixas e áreas mais acessíveis para acomodar as suas necessidades.

Fundado em 1987, o centro é um santuário com mais 26.000 hectares, que abriga mais de 230 primatas de 25 espécies diferentes, incluindo 52 chimpanzés.

A Chocolat será gradualmente integrada num grupo de seis chimpanzés com histórias semelhantes de abuso e negligência. Atualmente, já iniciou a sua inclusão e está a adaptar-se à nova dieta e ambiente.

A transferência também contou com o apoio de organizações como os African Apes e a Fundação de Vida Selvagem William Holden, fundada pela atriz Stefanie Powers em homenagem a William Holden.

Stefanie Powers, da Fundação de Vida Selvagem William Holden, disse: “Na minha propensão como conservacionista de vida selvagem, preocupo-me com o tráfico ilegal de primatas, que continua sem sinal de abrandamento. É apenas através dos esforços extraordinários de indivíduos como Alison Cronin e a sua equipa no Monkey World que os primatas podem ser resgatados e reabilitados".

"Estamos apenas a uma fração de distância de do ADN de todos os nossos irmãos e irmãs primatas, e é um privilégio desempenhar um pequeno papel na ajuda para preservá-los e protegê-los. Graças à extraordinária generosidade e apoio da DHL, uma chimpanzé muito especial chamada Chocolat terá a oportunidade de uma vida plena. Como amiga da Chocolat, estou grata à DHL e ao Monkey World.”, acrescentou.