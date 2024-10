Para quem gosta de terror a sério ou apenas de histórias com uma pitada de sustos e sobrenatural, estas são algumas sugestões de leitura para estes dias:

"A Festa das Bruxas", de Agatha Christie — Numa festa da Noite das Bruxas, Joyce, uma jovem fã de livros policiais, confessa ter já assistido a um assassinato. Mas ela tem fama de contadora de histórias mirabolantes e ninguém lhe presta atenção. Porém, quando Joyce é encontrada morta nessa mesma noite, todos se perguntam se esta última história não teria um fundo de verdade.

"Carrie", de Stephen King — Cinquenta anos depois da primeira edição, esta continua a ser a história de Carrie White, a rapariga inadaptada do liceu em Chamberlain, no Maine, que descobre gradualmente que consegue provocar o movimento de objetos apenas com o poder da mente. O seu dom, mas também a sua maldição, é firmemente reprimido, como tudo o resto em Carrie. Subjugada por uma mãe dominadora e ultrarreligiosa e atormentada pelos colegas na escola, o seu desejo para se integrar conduzirá a um confronto dramático durante a noite do baile de finalistas.

"O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde", de Robert Louis Stevenson — Esta é a história de um reputado médico, Dr. Jekyll, que inventa uma fórmula química capaz de isolar a maldade da sua personalidade. Esta descoberta permite-lhe alimentar um impulso antigo e vaguear pela noite, livre de quaisquer constrangimentos morais, espalhando o terror na cidade.

Por outro lado, para quem prefere referências sobrenaturais, mas numa perspetiva mais divina, há também várias obras disponíveis:

"Joana D'Arc", de Mark Twain — Uma mera criança, ignorante, iletrada, uma pobre aldeã desconhecida e sem influência, encontrou uma grande nação acorrentada, indefesa e sem esperança sob domínio alheio, o Tesouro falido, os soldados desalentados e dispersos, o espírito entorpecido, a coragem morta no coração do povo graças a longos anos de ultraje e de opressão estrangeira e interna, o seu rei intimidado, resignado ao destino e preparando-se para abandonar o país. E ela pousou a mão sobre esta nação que se ergueu e a seguiu.

"A Cabana", de Wm. Paul Young — As férias de Mackenzie Allen Philips com a família na floresta do estado de Oregon tornaram-se num pesadelo. Missy, a filha mais nova, foi raptada e, de acordo com as provas encontradas numa cabana abandonada, brutalmente assassinada. Quatro anos mais tarde, Mack, mergulhado numa depressão da qual nunca recuperou, recebe um bilhete, aparentemente escrito por Deus, convidando-o a voltar ao local — e a sua vida muda para sempre.

"Conclave", de Robert Harris — O Papa morreu. Por detrás das portas trancadas da Capela Sistina, cento e dezoito cardeais vindos de todo o planeta preparam-se para votar na eleição mais secreta do mundo. São homens santos. Mas têm ambições. E têm rivais. Ao fim das próximas setenta e duas horas, um deles tornar-se-á a figura espiritual mais poderosa da Terra.