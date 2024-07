"Do cineasta suíço Edward Berger (vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional – ‘A Oeste Nada de Novo’), ‘Conclave’ acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo – a eleição de um Papa", é referido no comunicado que anuncia o filme.

Esta adaptação cinematográfica é inspirada no livro homónimo de Robert Harris, publicado em Portugal pela Editorial Presença. O autor coassina o argumento ao lado do dramaturgo Peter Straughan.

"Após o inesperado falecimento do Papa, os líderes da Igreja Católica reúnem-se para a eleição do novo Sumo Pontífice. Encarregue de liderar este processo, o Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes (‘O Menu’), recebe em Roma as grandes figuras da Igreja de todo o mundo. No entanto, esta tarefa colocá-lo-á no centro de uma conspiração que pode abalar os próprios alicerces da Igreja".

Assim, "à medida que o Conclave avança e os corredores do Vaticano começam a ficar inquietos, o Cardeal Lawrence apercebe-se que o falecido Papa escondeu um segredo que deve ser revelado antes da escolha do novo líder da Igreja Católica" — e resta saber se poderá descobrir a verdade.

Este filme, "repleto de esquemas, mistério e intrigas", conta com "um prestigiado elenco encabeçado por Ralph Fiennes, ao lado de Stanley Tucci (‘O Caso Spotlight’), John Lithgow (‘The Crown’) e Isabella Rossellini (‘Veludo Azul’).

O trailer oficial está disponível aqui.