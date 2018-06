Até há pouco tempo, os "Caçadores de Sonhos", seis meninos e seis meninas entre os seis e 16 os anos, não sabiam o que era uma coreografia. Hoje, dançam no vídeo do cantor nigeriano Amada em homenagem à seleção da Nigéria, que disputa o Mundial2018, e foram vistos por milhões de pessoas nas redes sociais.

"O que fizemos este ano é enorme, fomos longe, muito longe", diz à AFP Seyi Oluyole, a professora de dança e tutora de 26 anos, que ainda não consegue acreditar na façanha alcançada por estas crianças de rua dos subúrbios de Lagos, a capital.

No início de março, esta jovem professora divulgou na página do Instagram do "Dream Catchers" (atualmente com quase 80.000 seguidores) o último vídeo das suas crianças prodígio, que com os seus sorrisos de orelha a orelha se contorcem ao ritmo de uma canção afrobeat da estrela pop Wizkid.

Rihanna e o influente produtor americano P. Diddy partilharam o vídeo nas suas próprias contas, disparando o número de visualizações a mais de 2,8 milhões.

Semanas depois, a modelo Naomi Campbell, que estava convidada para a Fashion Week de Lagos em abril, visitou-os em Ikorodu, um subúrbio pobre da megalópole nigeriana, e a imprensa registou as crianças a saltar nos seus braços.

"Segunda oportunidade"

Desde então, os "Dream Catchers" são muito solicitados. São dias frenéticos entre prémios e colaborações com artistas.

Seyi Oluyole fundou este grupo há quatro anos para ajudar as crianças de rua de Lagos a "sonhar" e reencontrar o caminho para voltar à escola.