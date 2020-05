Em conversa com António Moura dos Santos (SAPO24) e Elisa Baltazar (co-fundadora d'O Primeiro Capítulo e dinamizadora do clube de leitura É Desta Que Leio Isto), Filipe Homem Fonseca fez já uma primeira análise ao livro "1984", de George Orwell, considerada uma das obras literárias mais influentes de sempre.

No próximo dia 28 de maio, pelas 18h30, Filipe Homem Fonseca junta-se ao segundo encontro do clube e se ainda não se inscreveu pode fazê-lo através deste formulário. Até lá, pode também juntar-se ao grupo no Facebook do clube, onde alguns tópicos poderão já ser partilhados e discutidos.