Nascida em 1995, em Londres, filha de pais albaneses, Dua Lipa alcançou palcos mundiais com “New Rules”, do disco de estreia homónimo, lançado em 2017, como refere a página dos Grammys, prémios que já conquistou em três ocasiões, a mais recente das quais em 2021 com “Future Nostalgia”, na categoria de melhor álbum de pop vocal.

A cantora estreia-se ao vivo em Portugal dois meses depois de ter editado um novo álbum, o terceiro da carreira, “Radical Optimism”.

Dua Lipa encerra os concertos no palco principal, onde hoje também irão atuar T-Rex, Ashnikko e Arlo Parks. A presença de Arlo Parks no festival foi anunciada na quarta-feira, em substituição de Tyla, que cancelou o espetáculo “por motivos de força maior”.

Pelos outros seis palcos que há espalhados pelo recinto, um dos quais dedicado à Comédia, passarão artistas e bandas como Floating Points, Michael Kiwanuka, Aurora, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, L-Ali, Malva, Matilde Cid, Eduardo Madeira e Vasco Pereira Coutinho.

O recinto abre às 15:00 hoje e a última atuação está marcada para as 03:00 de sábado.

A PSP, num comunicado divulgado na terça-feira, aconselha os festivaleiros a que se desloquem para o evento com antecedência, “atendendo à elevada afluência de pessoas e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto”, bem como a privilegiarem a utilização de transportes públicos.

Também a organização apela ao uso dos transportes públicos, tendo para isso montado “uma operação integrada com vários parceiros”.

Segundo Álvaro Covões, na linha ferroviária que liga Lisboa a Cascais, que tem uma estação em Algés, haverá “prolongamento de horários e reforço de comboios”.

O mesmo irá acontecer nas ligações de barco da Transtejo, entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo.

Além disso, em parceria com a Carris, haverá autocarros a circular entre a Docapesca e três pontos de Lisboa: Estação do Oriente, Santa Apolónia e Marquês de Pombal.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis ‘online’ em www.nosalive.com.