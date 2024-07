Arcade Fire | Dia 11, 00h00, Palco NOS

A banda canadiana está este ano a celebrar o vigésimo aniversário do seu álbum de estreia “Funeral”, considerado por muitos críticos um dos melhores deste século. Espera-se então que a setlist inclua vários hits do mesmo, juntamente com a apresentação do seu álbum mais recente “We”, editado em 2022. É o terceiro ano consecutivo que vêm a Portugal, depois de concertos no MEO Kalorama em 2022 e no Sagres Campo Pequeno em 2023.

Smashing Pumpkins | Dia 11, 21h50, Palco NOS

Já é uma banda bem conhecida do público português e vem tocar ao “Alive” pela terceira vez depois de concertos em 2007 e 2019. O grupo liderado por Billy Corgan celebrou em 2023, 35 anos de carreira e passou grande parte de 2024 em tour com os Green Day e a trabalhar no álbum que vai suceder a “ATUM” (2022), em nada relacionado com o nosso peixe. É mais oportunidade para ouvir os principais sucessos da banca americana de rock alternartivo, que já conta com 12 álbuns editados.

Parcels | Dia 11, 22h50, Palco Heineken

A celebrar 10 anos de carreira, a banda australiana, sediada em Berlim, é um dos concertos mais aguardados no palco secundário do festival. Depois do álbuns de estúdio “Parcels” e “Day/Night” e do álbuns ao vivo “Live Vol.1” e “Live Vol.2”, o grupo estabeleceu-se como um dos principais nomes da pop eletrónica moderna, merecendo comparações em termos de estilo (musical e de aparência) com nomes como os The Beatles e os Bee Gees.

Dua Lipa | Dia 12, 23h45, Palco NOS

É provavelmento o nome maior da edição deste ano do festival português. A artista britânica tornou-se num fenómeno mundial com o álbum “Future Nostalgia” (2020) e no último ano até deu o salto para Hollywood com presença em filmes como “Barbie” e “Argylle”. Contudo, o que a traz ao Passeio Marítimo de Algés é mesmo o projeto editado este ano “Radical Optimism”, com singles como “Houdini” e “Training Season”, que serão apresentados num concerto que marca o fim da sua tour europeia.

Tyla | Dia 12, 22h00, Palco NOS

A cantora sul-africana lançou o seu primeiro álbum, homónimo, em março deste ano e já conta com um Grammy na estante por Melhor Performance de Música Africana. A artista é um dos nomes em crescendo na pop e no R&B, depois de ter lançado o seu single “Water”, que atingiu os tops da Billboard no Reino Unido e nos EUA.

Aurora | Dia 12, 21h10, Palco Heineken

A cantora norueguesa é um dos concertos mais aguardados no palco secundário neste segundo dia de festival e vem apresentar o seu álbum editado no mês passado “What Happened to the Heart?”. Num estilo que mistura o pop eletrónico com o folk, a nórdica já conta com 4 álbuns editados, um livro e até uma nomeação para um Óscar com a música “Unknow” para o filme “Frozen II”.

Genesis Owusu | Dia 12, 1h30, Palco WTF Clubbing

O rapper australiano é um dos nomes mais fortes da cena musical australiana com os seus dois álbuns “Smiling With No Teeth” (2021) e “Struggler” (2023) terem ganho o prémios australianos para “Álbum do Ano”. Já participou em tours de artistas como os Tame Impala, os Paramore, os Bloc Party e os Glass Animals e procura agora ganhar cada vez maior protagonismo com os seus espetáculos pelo mundo inteiro.

Pearl Jam | Dia 13, 23h10, Palco NOS

Quando a banda americana anunciou há uns dia o cancelamento de algumas datas europeias por doença de um dos membros da banda, soaram alguns alarmes de que o mesmo podia acontecer à etapa portuguesa. Felizmente, esse não vai ser o caso e Eddie Vedder e companhia regressam a Portugal seis anos depois, para tocar os hits que fazem parte da vida de várias gerações que vão encher o último dia do Passeio Marítimo de Algés.

Sum 41 | Dia 13, 21h20, Palco NOS

Em 2023, a banda canadiana anunciou que ia colocar um ponto final na sua carreira com um último álbum “Heaven & Hell” e uma última digressão mundial. Por isso, esta será a última oportunidade para fãs portugueses ouvirem hits como “Fat Lip” e “In Too Deep” e fazerem uma despedida a série de um dos principais nomes do pop-punk norte-americano nos últimos 20 anos.

Khruangbin | Dia 13, 22h00, Palco Heineken

É a primeira vez do trio norte-americano no NOS Alive e vêm apresentar o seu quarto álbum de estúdio “A La Sala”, editado em Abril deste ano. Vários críticos já afirmaram que é díficil colocar a banda num único estilo musical tendo em conta os diferentes registos com que “brincam” e a sua génese mais instrumental. No palco secundário do festival, os fãs de músicas poderão encontrar músicas que vão do funk e psicadélico, ao eletrónico e soul.

