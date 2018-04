Caetano Veloso atuará com Salvador Sobral na final do Festival Eurovisão da Canção 2018, que se realiza a 12 de maio, na Altice Arena, em Lisboa. A notícia foi avançada este domingo pela publicação brasileira Veja e confirmada esta segunda-feira pela organização.

"Caetano Veloso embarca em breve para Lisboa. Ele vai cantar com o português Salvador Sobral no Eurovision. A história de Sobral é comovente. Aos 28 anos, ele venceu a última edição do evento e foi operado às pressas do coração. Recuperado, seu desejo era cantar com o brasileiro. Caetano topou.", escreveu a publicação brasileira na edição deste domingo.

A notícia foi hoje confirmada pelo Festival. "Este encontro em palco é a mais bonita forma de mostrar ao mundo a admiração que estes dois artistas têm um pelo outro", diz a organização em nota enviada aos jornalistas.

Quando Salvador Sobral representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2017, em Kiev, o músico brasileiro manifestou publicamente o seu apoio ao cantor de "Amar pelos Dois": “Quero que o Salvador Sobral ganhe, ele é bom demais.”

Depois da vitória, Salvador Sobral chegou mesmo a dizer que os elogios do intérprete de "O Leãozinho" ou "Você é linda" valiam "mil vezes mais mais" que o troféu.

Em maio, os dois chegaram mesmo a encontrar-se por ocasião de um concerto de Caetano Veloso em Portugal. Os dois artistas encontraram-se em casa da fadista Carminho e interpretaram juntos um dos temas do álbum de estreia do cantor brasileiro, "Nem Eu", cantado originalmente por Nana Caymmi.

"Foi uma noite muito bonita, ele cantou muito bem. Se eu demorava um segundo a saber o acorde, ele cantava-me o baixo, e eu chegava às notas certas", disse Caetano à publicação O Globo, afirmando querer tocar mais vezes com o irmão de Luísa Sobral.

Caetano Veloso e Salvador Sobral juntam-se às restantes atuações já reveladas.

Os bilhetes para os três espetáculos da Grande Final do Festival Eurovisão da Canção 2018 já se encontram esgotados. O espetáculo ao vivo, a 12 de maio, será transmitido em direto pela RTP1.