"A partir do dia 5 de abril, os fãs do Festival Eurovisão da Canção terão a última oportunidade para comprarem bilhetes para todos os espetáculos do concurso musical", adianta a estação pública de televisão em comunicado enviado às redações.

A RTP revelou igualmente os nomes dos artistas que vão atuar na Grande Final do Festival Eurovisão da Canção, sendo eles: Salvador Sobral, Ana Moura, Mariza, Branko e Beatbombers.

Salvador Sobral regressa assim ao palco da Eurovisão, depois de conquistar em 2017 as atenções em Kiev com “Amar Pelos Dois”. Além deste tema, Salvador irá cantar um tema inédito do seu novo álbum.

Ana Moura e Mariza levam juntas o Fado a este palco internacional.

O tradicional desfile de bandeiras da Eurovisão irá decorrer ao som dos Beatbombers, campeões mundiais de scratch.