28 de maio de 2020, o mundo em pandemia e também o dia do aniversário de Kylie Minogue. Data que decidiu escolher para lançar a marca Kylie Minogue Wines, em Inglaterra. Há quem lance perfumes e coleções de roupa, mas a australiana tinha como sonho ter uma marca de vinhos.

Em plena pandemia – em que o vinho foi um dos produtos cujo consumo aumentou – e com o nome de uma celebridade no rótulo, as vendas dispararam e em dois anos foram vendidas mais de 5 milhões de garrafas.

Esta semana, foi a vez do lançamento nos Estados Unidos assinalada com uma performance da cantora no Café Carlyle, em Nova Iorque.