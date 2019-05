Horários

16h00 - Abertura de portas

18h15 - Ben Kweller

18h45 - Zara Larsson

19h45 - James Bay

21h00 - Ed Sheeran

A poucos dias do espetáculo, foram libertados bilhetes de reservas de produção para ambas as datas, revela a organização.

A promotora recorda ainda "todos os bilhetes adquiridos serão nominativos com a denominação do comprador", para evitar revenda de bilhetes a preços inflacionados. "É obrigatório mostrar comprovativo de compra, assim como um documento de identificação, com fotografia, à entrada do Estádio. No caso do comprador não ser um dos espetadores deverá solicitar no ato da compra a impressão do nome a quem se destina", reforçou.

Este será um regresso de Ed Sheeran a Portugal, agora enquanto estrela internacional de sucesso, depois de se ter estreado em 2014, então com 23 anos, no festival Rock in Rio Lisboa.

A digressão de estádios de Ed Sheeran vai passar por Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Áustria, Roménia, Letónia, Rússia, Finlândia, Dinamarca, Hungria e Islândia e Reino Unido.