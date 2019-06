Impossível não falar dos números. Três álbuns (e outro a caminho), 13 EPs, 25 singles e 20 videoclips. Oito vezes disco de platina com a sua estreia, onze vezes com cada disco subsequente. Quase 40 milhões de cópias vendidas por todo o mundo. Dois mil milhões (!) de streams em uma única canção, recorde absoluto do Spotify. 113 prémios ganhos ao longo da carreira – em dezenas de galas e categorias distintas – e 319 nomeações para prémios. Senhoras e senhores, Ed Sheeran desperta o matemático que há em nós, e passado poucos minutos volta a deitá-lo abaixo: é impossível acompanhar a sua estaleca no que a vender e a promover a sua música diz respeito.

Há talvez uma razão para que Sheeran seja tão popular entre tanta gente. As suas canções são simples (sem serem simplistas); a melodia que lhes imprime coloca-se à dianteira, e é acompanhada por um caloroso ritmo que o músico britânico vai arrancando com palmas, com o bater da mão na guitarra acústica, com os loops dos quais usa e abusa ao longo dos seus concertos; e – e isto é muito importante – Ed Sheeran não parece uma estrela pop (e é-o, ou não encheria estádios), parece um qualquer tipo retirado a um pub inglês, parece um tipo afável conhecido numas férias de verão que até sabia tocar umas coisas à guitarra. Pertence à working class, a classe trabalhadora alheia aos desígnios do capitalismo em estado selvagem. Pertence ao grupo de amigos que tínhamos e temos, que se junta às sextas e sábados para beber uns copos e falar da vida.

Não é porém da vida, no sentido existencialista da coisa, que Sheeran fala. Fala de romance, de garotas perdidas, de garotas achadas, dos momentos em que um beijo diz mais que mil palavras. Fala dos mares de Tenerife, do fogo, da forma do corpo alheio. Fala e, no entanto, mal se ouve; no primeiro dos dois concertos que deu no Estádio da Luz, o músico britânico começou com 'Castle on the Hill' perante um mar de gritos agudos que não deixaram perceber sequer que versos ali se encontravam.

Os gritos foram só a prova de que Sheeran goza neste momento de um estatuto invejável: é capaz de levar 50 ou 60 mil pessoas a perder um sábado em filas e filas só para o ver mais de perto. A ele, sozinho, armado com a sua guitarra acústica e com uma série de pedais de efeitos e de loops, quase um espetáculo dentro do anti-espetáculo. Anti-, porque Sheeran não recorre aos artífices das estrelas pop habituais. Nada de explosões, nada de dançarinos em palco, nada de bateristas ou baixistas em êxtase. Só ele e as suas canções, entre baladas mais ou menos radiofónicas e uma folk de um certo travo indie – e somos levados a pensar que quem o odeia amá-lo-ia se não tivesse milhões de fãs, e sim meras centenas.