“E se todos se pudessem vestir um pouco mais como eu? Vou abrir minha loja no eBay cheia de centenas de itens para vocês e beneficiar a Elton John AIDS Foundation”, contou o artista britânico num vídeo de divulgação do eBay na rede social X, onde anunciou o lançamento em leilão de centenas de seus artigos.

Na campanha ‘Rocket Man Resale’, o cantor lançou quase 250 itens de seu guarda-roupa pessoal, com preços que variam entre os 26 e os 6.500 dólares.

Os compradores poderão encontrar “lantejoulas, padrão leopardo, Prada, Gucci, agasalhos, camisas de espetáculos, Versace, Versace e mais Versace”, sublinha o britânico no vídeo.

Elton John participou na quinta-feira de manhã num evento em Nova Iorque de lançamento deste leilão, que vai oferecer também outras peças em segunda mão de designers que acompanharam o cantor e compositor ao longo da sua carreira, como David Furnish, Donatella Versace, Brandi Carlile , Betsey Johnson, Robin Roberts e Andy Cohen, segundo o jornal especializado Variety.

Todos os lucros arrecadados neste leilão irão apoiar o trabalho da Elton John AIDS Foundation para acabar com o estigma da comunidade LGBTQ+.

Conhecido pelo seu estilo extravagante e arriscado, sempre acompanhado de imponentes óculos de sol, a carreira de Elton John abrange mais de 60 ‘hits’, como ‘I’m Still Standing’, ‘Your Song’ ou ‘That’s What Friends Are For’, o que o torna um dos artistas de maior sucesso da história.