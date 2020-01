O estudo de género, feito pela investigadora Stacy L. Smith, da Universidade do Sul da Califórnia, revelado na quinta-feira, indica que em 2019 os cem filmes mais lucrativos foram assinados por 113 pessoas, 12 das quais mulheres (10,6%).

A investigação incidiu ainda sobre os 1.300 filmes mais lucrativos nos Estados Unidos, feitos entre 2007 e 2019, e revelam que a percentagem de mulheres realizadoras foi muito variável, mas registou um número recorde no ano passado.

"O começo de uma nova década traz com ela a esperança de que o número de contratações de mulheres realizadoras na indústria do entretenimento finalmente mudou", lê-se na investigação.

As 12 mulheres que fizeram alguns dos filmes mais lucrativos de 2019 foram Anna Boden, Gail Mancuso, Greta Gerwig, Jennifer Lee, Jill Culton, Kasi Lemmons, Lorene Scafaria, Marielle Heller, Melina Matsoukas, Olivia Wilde, Roxann Dawson e Tina Gordon.

A título de exemplo, Jennifer Lee correalizou, com Chris Buck, a animação "Frozen II - O reino do gelo", Greta Gerwig assinou uma nova adaptação literária de "Mulherzinhas", e Anna Boden coassinou, com Ryan Fleck, "Capitão Marvel", protagonizado por Brie Larson.