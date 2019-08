O que a equipa de pesquisadores também desconfia é que, embora as amostras de gelo sejam provenientes apenas da Passagem do Noroeste, perfurações semelhantes em outras regiões do Ártico encontrarão uma presença similar de microplásticos no gelo.

Cientistas do Centro de Pesquisas Polares e Marinhas do Instituto Alfred Wegener (AWI), em Bremenhaven, na Alemanha, e colegas na Suíça, relataram também hoje num artigo publicado na revista Science a descoberta de indícios de que a atmosfera transporta grandes quantidades de microplásticos.

Partículas de plástico que são então depositadas na superfície da terra quando neva ou chove, acrescentaram.

A equipa liderada por Melanie Bergmann e Gunnar Gerdts realizou análises de amostras de neve de Heligoland, Baviera, Bremen, Alpes Suíços e Ártico e confirmou que a neve em todos esses locais contém altas concentrações de microplásticos.

A pesquisa de cientistas da AWI encontrou a maior concentração de microplásticos perto de uma estrada rural na Bavária, com 154.000 partículas por litro. Na neve do Ártico, os especialistas encontraram 14 mil partículas por litro.