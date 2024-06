"O Porto tem acompanhado o ritmo de crescimento na área das energias renováveis e continua a dar cartas neste campo, com a produção de energia solar no universo municipal a bater níveis históricos em 2023. A capacidade total instalada em infraestruturas do Município aumentou para 2 MWp, um valor que triplicou face ao ano anterior", explicou em comunicado a Câmara Municipal do Porto.

Para o município, o fator determinante para este máximo histórico foi "a estratégia de investimento em novas unidades de produção (...) Com a entrada em pleno funcionamento de novas estruturas, a expetativa é que a produção continue a crescer em 2024.

Para Filipe Araújo,presidente da Águas e Energia do Porto, “só conseguimos alcançar estes valores históricos porque o Município do Porto apostou muito fortemente na implementação de painéis fotovoltaicos em toda a cidade”, pode-se ler no comunicado.

"A capacidade de produção de energia própria das instalações municipais, com base em fontes de energia renovável, demonstra a preocupação com a sustentabilidade. Num período normal de sol, a energia utilizada será, preferencial e prioritariamente, de origem solar, inteiramente gratuita e sustentável. E, por isso, “em pouco tempo, o investimento feito paga-se a si próprio”, acrescenta Filipe Araújo.

O município já prevê mais investimento, com a instalação de seis novas Unidades de Produção de Energia Fotovoltaica em infraestruturas municipais, nomeadamente no Parque de Estacionamento da Trindade, Palácio dos Correios, Teatro Municipal – Rivoli, Teatro Municipal – Campo Alegre, Escola Básica das Antas, ETAR de Sobreiras e o reforço da UPAC da ETAR do Freixo, num reforço total superior a 1,1 MWp de potência instalada.