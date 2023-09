O professor universitário Bernardo Vasconcelos, presidente do júri e coordenador do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, sublinhou a “pertinência do tema" da obra vencedora, "numa época em que se coloca a questão da identidade individual e coletiva no contexto das múltiplas identidades e do diálogo com o outro”.

Além de Bernardo Vasconcelos, o júri desta edição do prémio, que foi dedicada à área de Ensaio Histórico ou Literário, foi composto pelo professor catedrático José Pedro Serra, diretor da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e José Sílvio Moreira Fernandes, reitor e presidente do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira.

O autor, João Paulo Oliveira e Costa, é professor catedrático do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, da Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos”, e investigador do Centro de Humanidades da mesma faculdade, que dirigiu entre 2002 e 2020. É ainda membro efetivo da Academia de Marinha e presidente da Comissão Científica do projeto “História da Marinha Portuguesa”.

Oliveira e Costa tem como áreas privilegiadas de investigação a História da Expansão Portuguesa, a História do Japão Moderno, a História das Religiões na Ásia Antiga e a História da Europa, nos séculos XV-XVI.

Em 2015, João Paulo Oliveira e Costa foi distinguido com a Ordem do Sol Nascente pelo imperador do Japão.

Em comunicado hoje divulgado, a Temas e Debates afirma que a obra galardoada se baseia "numa experiência académica de décadas", assim como nas "viagens de João Paulo Oliveira e Costa pelos cinco continentes", o que faz deste livro, segundo a editora, "uma notável reflexão sobre o País".

"Privilegiando um olhar que apreende um sentido global", "Portugal na História – Uma Identidade" faz "um enquadramento da História de Portugal no mundo, demonstrando também como a História está à vista de todos e não apenas na inacessibilidade da erudição académica", conclui a Temas e Debates.

O anúncio do vencedor foi feito na cidade do Funchal, numa sessão que contou com o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a diretora regional da Cultura, Teresa Brazão, o coordenador do Centro Cultural John Dos Passos e os restantes membros do júri.

O prémio, com periodicidade bienal, no valor pecuniário de 7.500 euros, será entregue “em data e local a anunciar”.

Retomado em 2019, com o objetivo de contribuir para criação literária de ficção e não ficção em língua portuguesa, o Prémio John Dos Passos é atribuído pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira nas modalidades Literária e de Ensaio Histórico ou Literário, em alternância, distinguindo obras publicadas no biénio precedente.

Nas duas anteriores edições, foram premiados os livros "O Século dos Prodígios – A Ciência no Portugal da Expansão", de Onésimo Teotónio Almeida (2019), em Ensaio Histórico ou Literário, e "Oração a que faltam joelhos", de Jacinto Lucas Pires (2021), na modalidade Literária – Prosa de Ficção.

A modalidade literária será retomada na próxima edição do Prémio John Dos Passos, em 2025.