A partir do ano letivo 2024/2025, a Escola Profissional de Teatro de Cascais passa a ocupar 10 salas do emblemático Edifício Cruzeiro, aquele que foi o primeiro centro comercial do país, agora reabilitado como Academia de Artes do Estoril num projeto da Câmara Municipal que cria em Cascais um polo cultural dedicado às artes performativas como o teatro, a dança, a música e o cinema.

Em comunicado, a escola sublinha que a inauguração, esta quarta-feira, dia 12 de setembro, vai contar também a apresentação do ovo Projeto Pedagógico, que repensa para o futuro a Escola fundada por Carlos Avilez (1939–2023) há 32 anos.

"As novas diretrizes propõem-se projetar uma escola com capacidade de resposta às ramificações globais no exercício da profissão teatral e artística, bem como a sua internacionalização. No novo espaço, moderno e tecnicamente adequado à execução do plano curricular da Escola ao mais alto nível, a EPTC contará com um corpo docente plural, composto por 33 profissionais de competências e experiências distintas", referem.

Além das salas de aula, nas novas instalações na Academia de Artes do Estoril – Edifício Cruzeiro a EPTC, no processo de ensino-aprendizagem e na concretização de projetos artísticos relevantes e transformadores, usufruirá de uma estrutura que integra uma sala de espetáculos com capacidade para 300 pessoas, um palco de 150 metros quadrados e três camarins.

Fundada em 1992 por Carlos Avilez, um dos mais reconhecidos encenadores portugueses de sempre, a Escola Profissional de Teatro de Cascais está sob a égide da Câmara Municipal de Cascais e do Teatro Experimental de Cascais. Nas últimas 3 décadas, formou centenas de alunos que hoje se destacam no teatro, na televisão e no cinema.