De acordo com informação disponível no ‘site’ da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), o Ministério da Cultura fixou para este ano seis bolsas de 12 meses e outras seis de seis meses, para serem entregues a 12 autores selecionados de um total de 181 candidaturas.

Mafalda Lopes Brito foi a única candidata na categoria de literatura para a infância e juventude a receber uma bolsa de criação literária, para um período de meio ano.

As bolsas de criação literária com a duração de 12 meses têm um valor de 15.000 euros cada, perfazendo um total de 90.000 euros, e as que têm metade da duração, têm também metade do montante, 7.500 euros cada, perfazendo um total de 45.000 euros.

O júri destacou a “grande qualidade dos projetos distinguidos”, sublinhando a “importância da manutenção deste Programa de Atribuição de Bolsas de Criação Literária”.

O coletivo que avaliou e selecionou as candidaturas foi composto pelo poeta e ensaísta António Carlos Cortez, a escritora infantojuvenil Isabel Minhós Martins, o editor João Paulo Cotrim, os escritores José Riço Direitinho e Manuel Frias Martins e a tradutora e dramaturgista Vera San Payo de Lemos.