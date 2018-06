As escritoras portuguesas Maria Teresa Horta e Isabela Figueiredo juntam-se a autores como o norte-americano Colson Whithead e a franco-marroquina Leila Slimani, na festa literária de Paraty, que este ano homenageia Hilda Hilst e começa a 25 de julho.

A 16.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que decorre até 29 de julho naquela cidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, conta com 33 convidados brasileiros e estrangeiros, três dos quais portugueses: as duas escritoras e o diretor de som Vasco Pimentel, segundo a informação disponível no site do evento.

A autora homenageada é a poeta, ficcionista e dramaturga brasileira Hilda Hilst (1930-2004), autora de uma obra singular, que abordou o amor, o sexo, a morte, Deus, a finitude das coisas e a transcendência da alma.