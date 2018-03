A instalação de arte contemporânea, apelidada de "Ecos do Mar", é da autoria da artista plástica portuense Cristina Rodrigues, que disse ter sido desafiada pela embaixada portuguesa no Japão a preparar esta obra na qual conta com a colaboração das tradicionais rendilheiras de Vila do Conde.

"Trata-se de uma peça tridimensional, com a forma de um coração, que terá uma altura de 3,5 metros, composta rendas de bilros, tingidas de vermelho para representar o sangue dos laços familiares, e outros materiais têxteis, e que será suspensa por fitas de cetim", explicou à Lusa Cristina Rodrigues.

As dezenas de rendas de bilros que estão a dar corpo a esta escultura, que será a peça central da exposição, foram todas doadas por rendilheiras de Vila do Conde, que, segundo a autora, "aceitaram com entusiasmo" o desafio de participarem no projeto.

"A Câmara Municipal de Vila do Conde e a sua presidente abraçaram o projeto assim que foi apresentado. Fizemos, depois, uma reunião com as rendilheiras e todas perceberam ideia e mostraram-se entusiasmadas e recetivas", partilhou.

Segundo Cristina Rodrigues, a condição colocada pela autarquia para esta parceira foi que a obra, antes de rumar para o Japão, fosse apresentada fisicamente em Vila do Conde, algo que deverá acontecer no mês de abril.