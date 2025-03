As últimas semanas de março ficaram marcadas por uma das produções mais controversas dos últimos tempos, “Branca de Neve”, uma das histórias mais antigas da Disney.

Com mais de 209 milhões de dólares de budget, o filme junta-se à lista dos mais odiados de IMDB com um rating de 1,6 de 10 estrelas.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

Mas o que é que aconteceu com uma das mais esperadas produções da Disney?

Numa onda de produções começadas com Cinderella (2015) e Bela e o Monstro (2017), a Disney acreditou ter atingido o jackpot - refazer os clássicos em formato live-action e lucrar com o amor dos fãs. Rapidamente, Branca de Neve começou a ser pensado para o grande ecrã. O que não consideraram foi o cansaço do público. Apenas dez anos após a estreia de Cinderella e mais de vinte novos filmes live-action foram lançados, o público está desinteressado.

É nesta esfera de nostalgia e saudade da criatividade e singularidade da Disney que aparece o filme da Branca de Neve. Uma foto do vestido bastou para uma desilusão consensual. E assim continuou até à estreia.

No entanto, o foco do filme não tem sido tanto o que vemos na tela, mas sim o backstage, irritando os dois extremos políticos. Enquanto a extrema-direita está incrédula com a escolha de uma atriz de descendência colombiana para a representação de uma personagem conhecida pela sua pele branca, Gal Gadot é criticada pela sua defesa das Forças de Defesa de Israel (IDF). E, enquanto Rachel Zegler recebe uma visita inesperada de um produtor por ter escrito “and always remember, free palestine”, Gadot recebe segurança extra.

Infelizmente, esta situação invoca-nos um sentimento de dejá vu. Inicialmente programado para sair em Dezembro de 2020, a campanha publicitária de West Side Story (2021) foi gravemente ofuscada pelas acusações de assédio sexual do co-protagonista de Rachel, Ansel Elgort.

Mas voltando à Disney, apesar de ter custado 209 milhões de dólares, apenas recuperou metade nesta primeira semana. O consenso público não é positivo nem se espera que melhore com o tempo. Esta é mais uma derrota da empresa do Mickey no reboot de uma personagem de animação, depois de já “A Pequena Sereia” ter ficado aquém das expectativas.

Não sabemos que impacto poderá ter em projetos futuros, nem se irá levar o estúdio a procurar mais projetos originais e fugir à receita que Hollywood tem aplicado nos últimos anos. Mas as discussões que giram à volta das posições políticas do elenco e o impacto na reputação de um filme, antes ou depois de estrear, estão para ficar. Basta perguntar aos produtores de “Emilia Perez”.

Na Internet, no mundo e na cultura pop

Avengers: Doomsday. Os Avengers vão voltar e já há cast confirmado!

Lady Gaga. A artista volta a focar-se na música e anuncia Mayhem Tour.

Miley Cyrus. A cantora anuncia um novo albúm e já se sabe o nome! Podemos esperar 13 novas músicas em “Something Beautiful”.

The Office. A série do início dos anos 2000 celebrou o seu vigésimo aniversário.

Aminé. Já podemos esperar um novo albúm do artista - “13 Months of Sunshine”.

Ariana Grande. Em conjunto com o seu novo albúm deluxe, a cantora lançou hoje uma curta-metragem: “brighter days ahead”!

Os novos trailers