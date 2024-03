O segundo período do ano letivo acaba já esta sexta-feira e com isso começam as férias da Páscoa. Este é um momento aguardado pelas crianças, mas sempre temido pelos pais. O SAPO24 reuniu um conjunto de sugestões para ocupar a família e as crianças nesta pausa escolar. Além disso, lembramos as principais datas do restante ano letivo.

No que diz respeito a atividades, existem para todos os gostos e em vários pontos do país e não há desculpa para deixar as crianças em casa. Em Lisboa: MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia): O museu abriu uma oficina onde, a partir de segunda-feira e até quinta-feira, dia 28, organiza uma atividade para crianças dos 4 aos 13 anos, onde estes são convidados a construir um carro elétrico. No final fazem uma corrida. A atividade custa 150 euros e as crianças devem trazer dois lanches (ou dinheiro para os mesmos). Também no mesmo museu, pode optar-se pela oficina "Não Acordes o Dragão", onde as crianças podem aprender sobre energia elétrica e construir um circuito elétrico simples, para depois testá-lo num desafio de perícia e concentração. Esta é uma atividade que acontece domingos às 11h30 e custa 8 euros por criança. Está ainda disponível para grupos. Existem também a Visita à Central Tejo, destinada a crianças dos 7 aos 12 anos, onde estes podem conhecer a antiga central onde se produziu eletricidade para a cidade de Lisboa no século XX. A visita guiada acontece aos sábados e domingos, às 10h30, e custa 8 euros por criança. Está ainda disponível para grupos. Pode consultar todos estes programas aqui. Pavilhão do Conhecimento: O museu organiza as "Férias com Ciência" para crianças entre os 6 e os 12 anos. Todos os dias as atividades são diferentes, desde a "Oficina Dòing", onde as crianças podem criar projetos tecnológicos e programar robôs inteligentes, ou na "Cozinha é um Laboratório", onde ficam a conhecer os processos químicos associados à confeção de algumas iguarias. Existe também o "Laboratório", onde os pequenos cientistas podem realizar atividades experimentais. As inscrições estão disponíveis aqui e os preços dependem dos dias em que a criança estiver inscrita. Oceanário de Lisboa: No Oceanário também existe um programa de férias, para crianças dos 4 aos 12 anos. Aqui chama-se "Férias Debaixo de Água" e existe programa para todos os dias das férias, desde ioga, caça ao ovo, peddy-paper, experiências científicas e um Escape Room. O preço depende do número de dias em que a criança estiver inscrita. As inscrições podem ser feitas aqui. Museu do Tesouro Real: De 1 a 5 de abril, o Museu do Tesouro Real dedicou a programação aos mais novos com visitas temáticas na parte da manhã e uma oficina, em que exploram a história das joias e dos objetos do museu. Na parte da tarde são convidados a produzir um filme de animação em 'stop motion', realizando todas as etapas - do guião à montagem do filme. Estas férias estão disponíveis para todos dos 6 aos 12 anos, por 12 euros. Para mais informações e inscrições: servicoeducativo@tesouroreal.com Jardim Botânico da Ajuda: Esta Páscoa, com a ajuda da governanta Dona Cremilde e do Coelho Janota, as famílias com crianças entre os 4 e os 12 anos estão convidadas a um desafio em que vão ter que seguir um jogo de pistas para descobrir mais sobre o Jardim Botânico da Ajuda e encontrar todos os ovos da Páscoa. Esta é uma proposta que conta com a interpretação de Catarina Secca e Cruz e de Martim Galamba, da COOLture Tours. Existem vários dias para fazer esta atividade e os bilhetes estão disponíveis aqui. Em Sintra: Palácio de Queluz: Em Queluz, as crianças vão poder conhecer algumas das técnicas decorativas mais utilizadas no século XVIII, como a talha dourada, a pintura de fingidos ou a pintura “a fresco”, inspirando-nos no esplendor dos interiores do palácio e nos seus elaborados jardins. De seguida, vai existir um ateliê criativo onde se pode ter a oportunidade de trabalhar com folha de ouro na decoração de ovos da Páscoa. Esta é uma atividade que terá lugar no dia 30 de março e custa 14 euros para adultos e 12,50 euros para crianças. As inscrições estão disponíveis aqui. Monumentos de Sintra: Uma atividade a pensar em toda a família são as novas visitas guiadas diárias dos Palácios Nacionais da Pena, de Queluz e de Sintra, da Parques de Sintra, em horários fixos. Os bilhetes para os horários pré-definidos em cada monumento já estão à venda no site da Parques de Sintra. Para além dos Palácios, é possível adquirir visitas guiadas, nos idiomas português e inglês, para o Parque e Palácio de Monserrate, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros, o Pavilhão D. Maria I (ala do Palácio Nacional de Queluz que foi residência dos Chefes de Estado em visita a Portugal) e o Convento dos Capuchos, local onde a oferta apenas está disponível aos sábados. Os preços incluem a entrada nos monumentos e, regra geral, representam um acréscimo de 5 euros quando comparados com o valor da visita sem guia. A única exceção é o Palácio Nacional da Pena, cujo montante reflete a inclusão de serviços especiais, como o acompanhamento de guia desde o portão principal do Parque da Pena e o acesso fast track ao Palácio, uma entrada exclusiva e sem filas. No Porto: Coliseu do Porto: As férias da Páscoa celebram-se pela primeira vez com oficinas no Coliseu Porto Ageas, trazendo consigo a celebração do dia Mundial do Teatro, a 27 de março, e do Dia Mundial do Circo, a 20 de abril. Inspirados por estas celebrações, que tanta importância têm para o Coliseu, e alinhando-se com o tema do Serviço Educativo deste ano, preparou-se uma proposta arrojada para os mais criativos. Com o bater das saudades do Circo de Natal, na semana de 1 a 5 de abril vai existir um mini circo da Páscoa, com trapezistas, palhaços e outros artistas, mas todo desempenhado por marionetas. Desde a criação dos cenários até à composição de textos, personagens, números e figurinos, vai dar-se vida a bonecos e inventar um Circo de Marionetas. Esta é uma atividade semanal para crianças entre os 6 e os 12 anos e custa 160 euros. As inscrições podem ser feitas aqui. Oficina de Páscoa, Teatro Carlos Alberto: Durante cinco dias (1 a 5 de abril), os jovens dos 10 aos 13 anos vão aprender várias disciplinas artísticas como a interpretação, a música, a ilustração ou o movimento, sob a temática dos 50 anos do 25 de Abril. A oficina tem a orientação de Rita Pinheiro e termina com um pequeno espetáculo para as famílias e os amigos. Esta atividade acontece a partir de 5 de abril e custa 70 euros, sem almoço. As instruções podem ser feitas aqui. Missão Férias Porto: Destinado a crianças dos 6 aos 15 anos, o programa de férias organizado pela autarquia do Porto, através da empresa Ágora, vai decorrer desta vez no Pavilhão Municipal da Areosa. Este programa inclui atividades desportivas, artes circenses, cinema e também uma ida ao parque aventura em Azurara, Vila do Conde. Terá o custo de 44 euros (sem almoço) ou 56 euros (com almoço). As inscrições podem ser feitas aqui ou nas piscinas municipais da Constituição. Zoo Santo Inácio: Este é um campo de férias para conviver com os animais num jardim zoológico com 15 hectares. Além de privar com mais de 200 espécies, as crianças dos 6 aos 13 anos poderão ainda plantar flores ou fazer ovos em pasta de papel recheados com fruta e legumes para oferecer aos animais. O custo já inclui refeições e varia entre um valor Individual Diário de 27 euros ou um valor Individual semanal de 125 euros. As inscrições podem ser feitas aqui. Serralves: "Férias de Páscoa em Serralves" é um programa de oficinas de teor lúdico-pedagógico dirigido a crianças e jovens entre os 4 aos 12 anos de idade recheadas de experiências que lhes ficarão na memória. Durante uma semana, os jovens podem participar em oficinas temáticas. O preço depende do número de dias e oficinas a frequentar e as inscrições podem ser feitas aqui. Principais datas do calendário escolar a partir de agora: No restante ano letivo é importante relembrar algumas das datas mais importantes, entre elas: O 3.º Período inicia-se a 8 de abril, mas as datas de término variam consoante o ano escolar. No dia 4 de junho termina o 3.º período para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. Já no dia 14 de julho, terminam as aulas para o 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. No dia 28 de junho chegam ao fim as aulas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. No que diz respeito às provas de aferição do ensino básico, estas começam no dia 2 de maio e terminam a 18 de junho, sendo realizadas no 2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade. As provas de final de ciclo (para o 9.º ano de escolaridade) também vão ser neste 3.º Período, nomeadamente: 1.ª fase de 12 a 17 de junho, com afixação de pautas publicada no dia 8 de julho e os resultados dos processos de reapreciação a 31 de julho. Já a 2.ª fase será de 17 a 19 de julho, com afixação de pautas a ser publicada a 2 de agosto e os resultados dos processos de reapreciação a 26 de agosto. Os exames finais nacionais do ensino secundário começam no dia 14 de junho e terminam a 28 de junho. A afixação de pautas será realizada a 15 de julho e os resultados dos processos de reapreciação a 8 de agosto. Já a segunda fase, começa a 18 de julho e termina a 24 de julho. 