"Heartstopper" na Netflix: Tanto na plataforma de streaming como pelas redes sociais, esta série foi um fenómeno! Baseada num conjunto de volumes de uma saga de romances gráficos igualmente aclamados, dá-nos um amor de adolescentes cheio de clichés bonitos e montanhas-russas de hormonas e autodescobertas. Ah, e também nos deixa com vontade de procurar na rua o Vans certo para o nosso Converse. (Eu avisei que tinha clichés!!)

"Gentleman Jack" na HBO Max: Parece-me que esta passou um pouco mais despercebida, mas é uma das pérolas escondidas na plataforma que chegou há uns meses a Portugal. Conta com duas temporadas (a primeira estreou em 2019) e a personagem principal baseia-se em factos reais. Anne Lister foi uma mulher que por volta de 1830 revolucionou o conceito de “postura feminina”. Não se comportava como uma ‘lady’, não vestia longos e exuberantes vestidos das cores mais berrantes, como lhe diziam que deveria fazer, mantinha um romance secreto com outra mulher e fazia questão de ter punho firme nos seus negócios. Uma história inspiradora de girl power e de desconstrução de estereótipos que, ainda para mais, é contada sempre num registo cómico e fácil de digerir.

Gostas do que estás a ler?

Então subscreve aqui a newsletter para receber a versão integral no teu email.

Todas as terças e sextas-feiras vais receber não só sugestões do que ler, ver e ouvir mas também as melhores histórias da cultura pop.

Segue o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram (@vaisgostardisto), no Twitter (@vaisgostardisto) e no TikTok (@vaisgostardisto).