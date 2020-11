Os escritores Manuel Alegre e Maria Teresa Horta vão, no próximo ano, ser homenageados no quarto Festival Literário Internacional do Interior (FLII) - Palavras de Fogo, cujo programa será subordinado ao tema "Literatura, cidadania e liberdade".

Com este duplo tributo, o festival – a realizar de 17 a 20 de junho – pretende assinalar o 50.º aniversário das obras “Um barco para Ítaca”, de Manuel Alegre, e “Minha senhora de mim”, de Maria Teresa Horta. A quarta edição do festival é promovida pela Arte-Via Cooperativa (que tem sede na Lousã), em parceria com autarquias e outras instituições públicas, associações e empresas da região e presta homenagem às vítimas dos fogos florestais de 2017, sob o lema “A arte e a cultura como reanimadores de uma região e de um povo”. A criadora e coordenadora do FLII, Ana Filomena Amaral, refere que se trata “de um evento intermunicipal, daí o seu caráter inovador, que decorrerá em 11 concelhos da região afetados pelos fogos, com o objetivo de levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, igrejas, mercados, romarias, locais onde as pessoas trabalham e convivem”. “Ou seja, os livros vão ao encontro dos públicos porque também eles têm saudades”, sublinha. O tema transversal será “Literatura, cidadania e liberdade”, uma vez que se trata “de um festival de causas” e se pretende “abordar questões candentes para o devir do mundo, mantendo sempre a emergência ambiental como um dos núcleos privilegiados de discussão”. O FLII envolve autarquias e agentes culturais dos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Miranda do Corvo, Lousã, Pedrógão Grande, Pampilhosa da Serra, Ansião, Alvaiázere, Penela, Tábua e Condeixa-a-Nova, nos distritos de Coimbra e Leiria. A organização tem como objetivo “envolver todos os agentes de desenvolvimento, de todos os municípios participantes e todos os talentos locais, em todas as atividades a realizar em simultâneo”. Entre as atividades estão ações de formação, concursos, palestras, oficinas, leituras, feiras do livro, espetáculos, multimédia, performances, instalações e exposições. Segundo Ana Filomena Amaral, “o conceito subjacente a este festival é o de uma realização sinérgica, catalisando os recursos dos municípios e outras instituições integrantes do consórcio, rentabilizando e potenciando o melhor que cada um possui, num esforço conjunto para superar as adversidades”. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram