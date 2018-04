O presidente da RTP, Gonçalo Reis, disse hoje que 72% dos bilhetes para a Eurovisão, que decorre em maio em Lisboa, foram para o mercado internacional, num total de 80 países.

Questionado sobre como está a decorrer a venda dos bilhetes da Eurovisão, o presidente da RTP afirmou que está a ser um "êxito enorme".

Normalmente, disse, "o padrão dos bilhetes na Eurovisão é 70% para o mercado nacional", de acordo com as últimas edições do evento.

"Na Eurovisão de Lisboa 2018, a procura internacional já ultrapassou os 72%, vendemos bilhetes a 80 países", sublinhou o gestor.

Estes dados demonstram "o interesse, a projeção que este evento vai ter", o que se traduz numa "grande oportunidade para Portugal, para a indústria da música e para Lisboa".

Lisboa vai ser palco das semi finais e da final do concurso Eurovisão, que Portugal venceu na edição passada, o que corresponde a "uma semana inteira de grandes eventos".