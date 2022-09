A oposição à guerra subia de tom. Longe iam os tempos do consenso em torno da defesa da pátria, que só o PCP se atrevia a contestar.

O assassinato de Amílcar Cabral

Amílcar Cabral foi assassinado em Conacri a 20 de janeiro por balas disparadas por um veterano do PAIGC, Inocêncio Cani, que Cabral afastara dos órgãos dirigentes do movimento em 1971. Embora o assassino e as circunstâncias do crime sejam conhecidos, a autoria moral não foi até hoje cabalmente esclarecida. Não é claro, também, se o assassinato foi um ato deliberado ou uma reação espontânea à resistência que o líder do PAIGC opôs à tentativa do comando que o intercetou à porta de sua casa nessa noite fatídica para o deter e manietar.

Alguns dados são, no entanto, incontroversos. O atentado não foi ato isolado; inscreveu-se numa mais vasta conspiração para afastar da liderança do PAIGC Amílcar Cabral e Aristides Pereira. O conluio visava todos os cabo-verdianos e mestiços do partido, que foram perseguidos em Conacri nessa noite antes de serem protegidos pelas forças de Sekou Touré2. O inquérito levado a cabo pela Guiné-Conacri estabeleceu que a conspiração era voz corrente entre os guineenses do PAIGC, ao passo que nenhum cabo-verdiano estava a par do que se tramava3. Segundo informações de várias fontes que chegaram a Lisboa, o crime teria sido um ato de vingança pela condenação à morte e execução de dois destacados militantes do PAIGC implicados numa tentativa de cisão do partido, com a criação de um novo movimento, denominado Frente Unida de Libertação da Guiné-Bissau, que visava precisamente excluir os cabo-verdianos da liderança4.

O ressentimento dos guinéus contra os cabo-verdianos tinha raízes históricas e alimentava-se do facto de os primeiros combaterem no mato, mandados pelos segundos a partir do exílio. As divisões entre os dois grupos dobravam-se de animosidades de classe: os cabo-verdianos eram oriundos da pequena burguesia ao passo que os guinéus eram essencialmente camponeses sem instrução. O PAIGC contava com cerca de 6000 guerrilheiros, quase todos guineenses. Cabo-verdianos seriam talvez uma centena, quase todos dirigentes. A clivagem vinha de longe. Já no início da década de 1960, antes de Amílcar Cabral ter imposto a hegemonia do PAIGC na luta pela libertação da Guiné, François Mendy, líder do grupo rival MLG, denunciava os cabo-verdianos como «lacaios» e «escravos» dos colonialistas portugueses5.