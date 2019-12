A Whisky Auctioneer anunciou o leilão com o que chama de "coleção perfeita", composta por garrafas escocesas, irlandesas, japonesas e americanas, algumas delas avaliadas em mais de um milhão de libras. A venda online acontecerá de 7 a 17 de fevereiro e de 10 a 20 de abril.

"O grande tamanho e raridade transformam-na numa das descobertas mais emocionantes do mundo do whisky", disse o fundador da casa de leilões, Iain McClune.

Um cidadão americano do Colorado, Richard Gooding, que morreu em 2014, construiu durante décadas a coleção, com viagens frequentes à Escócia e a outros pontos do planeta em busca de garrafas especiais para satisfazer sua paixão.

"Ele amava cada aspeto, desde procurar as destilarias de malte até visitá-las e provar os whiskies", explicou a viúva, Nancy Gooding.

A coleção inclui, entre outros, o whisky Macallan 1926 Fine and Rare, de 60 anos, que tem o recorde mundial de garrafa mais cara já vendida (1,7 milhões de euros em outubro).