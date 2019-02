“O Pirgo de Chaves” dá título à exposição que hoje foi mostrada numa visita guiada aos jornalistas pelo artista, pelo arqueólogo Sérgio Carneiro e pela diretora do Museu Gulbenkian, Penelope Curtis, começando pelo objeto que inspirou o diálogo entre todas as peças, antigas e contemporâneas.

Francisco Tropa e Sérgio Carneiro apontaram as ligações entre os objetos do século IV e as esculturas e instalações compostas por vídeo, estruturas geométricas em madeira, um esqueleto em bronze, panos, caixas e pedras.

“A ideia de jogo é algo que acompanha o meu trabalho desde o início”, sublinhou Francisco Tropa, justificando a ligação ao pirgo, uma torre de bronze onde eram colocados dados para serem lançados de forma a que os jogadores não fizessem batota.

O pirgo – que no interior possui degraus que fazem com que os dados rolem aleatoriamente – foi encontrado durante escavações em Chaves, juntamente com dois dados, perto de dois esqueletos de um casal que jogava tranquilamente ao lado de uma das piscinas das termas romanas locais, quando foram surpreendidos por um tremor de terra, e ficaram soterrados.

Sérgio Carneiro, por seu turno, falou de uma colaboração “de muitos anos” com o artista, depois de, em 2006, ter iniciado as escavações nas termas romanas Aquae Flaviae.