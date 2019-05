A feira dispõe de três palcos, voltando a contar com uma tenda de espumantes e com um reforço dos espaços de restauração, que passam a 15, explorados por associações do concelho de Oliveira do Bairro, “onde se poderão degustar os mais tradicionais aromas e paladares da Bairrada”.

“O pavilhão será ocupado por expositores primordialmente do tecido empresarial do concelho de Oliveira do Bairro. As associações e entidades institucionais vão ocupar o espaço exterior, junto à tenda onde se vão realizar os concertos”, explica a autarquia.

Como é tradicional, o palco destinado aos artistas do concelho, “na sua vertente mais tradicional e sinfónica, ficará localizado junto à área de restauração, criando assim um ambiente propício a que as famílias possam saborear os pratos da Bairrada enquanto assistem a concertos e atuações dos músicos e dançarinos da “casa”. Por este palco vão passar fadistas, grupos de cantares, bandas filarmónicas e ranchos folclóricos.

A ExpoBairrada conseguiu obter a certificação ambiental “Sê-lo Verde 2019″, garantindo financiamento para o desenvolvimento de medidas de valorização e promoção da responsabilidade ambiental.

É ainda um EcoEvento, através da parceria estabelecida entre o Município de Oliveira do Bairro e a empresa ERSUC. Neste âmbito, a empresa irá oferecer aos expositores sacos para a recolha seletiva de resíduos recicláveis. No final do evento, o peso da totalidade dos resíduos recolhidos será revertido em valor monetário, que depois será entregue a uma instituição de solidariedade social do concelho.

Das várias iniciativas, destaca-se a oferta de copos reutilizáveis a todos os visitantes, entregues à entrada, eliminando a utilização de copos de plástico descartáveis no certame, e a oferta de cinzeiros portáteis aos fumadores, assim como a colocação de cinzeiros altos de exterior em vários pontos do Espaço Inovação.

O município bairradino destaca ainda a disponibilização de pontos/bebedouros de água potável, da rede pública, para consumo dos visitantes, e a instalação de sanitários verdes na ExpoBairrada, com a inclusão de telhados e fachada verde evaporativa e a utilização principal de materiais cem por cento naturais, como a cortiça.