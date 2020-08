“A 21 de agosto, a Immersivus Gallery, situada no subterrâneo do icónico edifício portuense da Alfândega, acolherá a Impressive Monet & Brilliant Klimt. A exibição dedicada à obra destes grandes artistas, de resto a primeira em Portugal 100% dedicada às artes plásticas neste formato, permanecerá no espaço por um período de três meses”, refere a organização da exposição num comunicado hoje divulgado.

Na prática trata-se de duas mostras, “unidas no conceito, divididas por parcelas”.

A ‘Impressive Monet’ é “dedicada a versar o mundo do artista parisiense e a sua órbita na esfera do impressionismo” e ‘Brilliant Klimt’ “traça o percurso pelos aspetos biográficos, bem como pelo legado artístico do incontornável artista austríaco”.

“A exposição está estruturada de forma a constituir um convite ao público familiar, numa oportunidade direta de dar a conhecer aos mais novos as obras-primas de Monet e Klimt, experienciando uma nova fórmula lúdico-pedagógica em conjunto com os pais”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

O preço dos bilhetes para a exposição “Impressive Monet & Brilliant Klimt” variam entre os cinco e os nove euros.